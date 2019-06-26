شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، في القمة الأفريقية لاقتصاديات الحياة البرية، بمشاركة العديد من رؤساء الدول والخبراء الأفارقة والعالميين في مجال البيئة، حيث شهدت الاجتماعات مناقشات مثمرة حول كيفية الاستفادة الاقتصادية من الموارد الطبيعية.

والتقت فؤاد، السكرتير التنفيذى للصندوق العالمي للطبيعة لمناقشة اتفاق الطبيعة والبشر، وأكدت خلال كلمتها الختامية في نهاية القمة بصفتها رئيسة مؤتمر التنوع البيولوجي الـ14، دمج موضوعات الحياة البرية والتنوع البيولوجي في القطاعات التنموية، مشيرة إلى أنه بدون هذا الدمج وإظهار القيمة المضافة لصون التنوع البيولوجي، لن نستطيع تحقيق أهداف طموحة.

وأشارت إلى أهمية التمويل من جانب الدول المتقدمة لضمان صون الموارد الطبيعة للشعوب الافريقية والتي تعتمد اقتصادياتها على تلك الموارد.

واجتمعت فؤاد في ختام مشاركتها بالقمة، مع وزيرة بيئة زيمبابوي؛ لمناقشة دفع التعاون الثنائي بين البلدين خاصة الاستفادة من خبرة زيمبابوي في صون الحياة البرية داخل المحميات الطبيعية، والاستفادة من خبرة مصر في إنشاء محطات رصد نوعية الهواء، وإعادة تدوير المخلفات الزراعية للبيوت الريفية لإنتاج الغاز والتي توفر فرص عمل للشباب والمرأة.

ومن المرتقب أن تزور وزيرة البيئة في زيمبابوي، مصر في أغسطس المقبل، وذلك في إطار تفعيل التعاون الثنائي مع الدول الأفريقية.

ويأتي انعقاد القمة بمبادرة من رئيس زيمبابوي، بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي، وبرنامج البيئة للأمم المتحدة، وتناقش كيفية تحقيق مكاسب اقتصادية من الحياة البرية والموارد السياحية مع الحفاظ على البيئة وصون الموارد الطبيعية، فضلًا عن تحقيق التوازن بين كافة القطاعات التنموية للوصول لأقصى استفادة لشعوب القارة السمراء، وتأتي مشاركة مصر في هذه القمة في إطار رئاستها الحالية للاتحاد الأفريقي ورئاستها لمؤتمر التنوع البيولوجي الرابع عشر.