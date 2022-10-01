موعد مباراة بلجيكا ضد مصر والقنوات الناقلة.. استاد «الصباح» يستضيف المواجهة

تقام ودية عالمية بين منتخبي مصر وبلجيكا استعدادا للتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2023 نوفمبر المقبل، ولهذا كثرت التساؤلات حول القنوات الناقلة والموعد المحدد للمباراة.

ووفق الاتحاد الدولي لكرة القدم، فإن استاد جابر الأحمد الصباح بالكويت سيتضيف مباراة مصر وبلجيكا يوم 18 نوفمبر 2022 في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة، والسادسة بتوقيت الرياض، لتنتهي بذلك وديات منتخب الفراعنة قبل العودة لتصفيات أمم أفريقيا 2023 في مارس القادم.

القنوات الناقلة لمبارة مصر وبلجيكا

ويستطيع الجمهور متابعة لقاء الفراعنة أمام بلجيكا من خلال مجموعة قنوات أون تايم سبورت بصفتها الناقل الرسمي للمباريات المصرية، إذ يمكن للمشاهد متابعة القناة بعد من خلال قناة أون تايم سبورت الأولى على القمر الصناعي نايل سات، وترددها 11681، معامل الترميز 27500، استقطاب الأفقي، ومعامل تصحيح الخطأ 5/6.

تردد قناة أون تايم سبورت الأولى والثالثة

كما يمكن متابعة قنوات أون نايم سبورت الثانية من خلال تحميلها عبر القمر الصناعي نايل سات، من خلال تردد 12303، الاستقطاب الأفقي، ومعدل الترميز 27500، أما تردد قناة أون تايم سبورت 3 على القمر الصناعي نايل سات فتردد 12303، معامل الترميز 27500، الاستقطاب أفقي، ومعامل تصحيح الخطأ 5/6.

يذكر أن منتخب بلجيكا أعلن عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات القصيرة «تويتر»، أن آخر ودياته ضمن استعدادات المنتخب البلجيكي لنهائيات كأس العالم 2022 ستكون ضد منتخب مصر على ملاعب دولة الكويت.