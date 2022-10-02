مصر تعزي إندونيسيا في وفاة 174 مشجعًا في تدافع عقب مباراة كرم قدم

أعربت مصر، اليوم الأحد، عن خالص التعازي لحكومة وشعب جمهورية إندونيسيا الصديقة ولأسر ضحايا مأساة مباراة كرة القدم التي أسفرت عن سقوط عشرات الضحايا والجرحى، وفي تدوينة عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر" أكد السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية: "نؤكد تضامن مصر مع إندونيسيا في هذا الحادث الأليم".

أعمال شغب وعنف وسقوط ضحايا

وفي وقت سابق من أمس السبت، توفي ما لا يقل عن 174 شخصا ونقل نحو 180 جريحا إلى المستشفى، بعد اندلاع أعمال شغب في أعقاب مباراة كرة قدم محلية في محافظة جاوة الشرقية بإندونيسيا.

وحول التفاصيل فقد اقتحم مشجعو نادي أريما في كانجوروهان في مدينة مالانغ الشرقية أرض الملعب بعد خسارة فريقهم، إذ تعد تلك الخسارة هي الأولى منذ أكثر من عقدين أمام منافسهم.

وأظهر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي مشجعين وهم يركضون إلى أرض الملعب بعد صافرة النهاية.ووقع التدافع بعد أن أطلقت الشرطة الأندونيسية الغازات المسيلة للدموع على مشجعين اقتحموا أرض الملعب.