استعرضت قناة "مداد نيوز" السعودية، في تقرير مصور تحت عنوان "في 6 أعوام من الحكم غير الرشيد في قطر.. ماذا فعل تميم بن حمد؟"، حيث تناول التقرير السياسات الفاشلة والقمعية لأمير قطر تميم بن حمد في الذكرى السادسة لتولية حكم قطر، وعدم التزامه باتفاق الرياض الموقع في 2013 و 2014، توقيعه عليه بخط يده أمام خادم الحرمين الشريفين وأعضاء مجلس التعاون الخليجي.

وأوضح التقرير، استمرار قناة الجزيرة بدور تحريضي ضد العرب ودعم تنظيم الإخوان والقاعدة والحوثي، وهو ما جعل الدول العربية تتخذ قرارها بمقاطعة قطر في يونيو 2017، وبدلاً من أن تراجع قطر سياستها اتجهت إلي إيران وتركيا، ليواصل تميم عدائه للدول العربية والخليجية.

كما استعرض التقرير خسائر النظام القطري من إعلان دول الرباعي العربي الداعي لمكافحة الإرهاب مقاطعة الدوحة، فتلك الخسائر تنوعت ما بين خسارة للسيادة القطرية، وخسائر اقتصادية، وكذلك إخفاقات سياسية، حيث تكبدت الدوحة خسائر اقتصادية تتجاوز 500 مليار دولار منذ المقاطعة.

كما فقدت قطر سيادتها بعد تمكين تميم بن حمد للإيرانيين والأتراك من الأراضي القطرية المصارف القطرية، فضلًا عن خسارتها 40 مليار دولار من الودائع الخاصة، بجانب تهاوى قطاع الطيران القطري وبلوغ خسائره نحو 70 مليون دولار