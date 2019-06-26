شهدت مقاهي ومراكز شباب محافظة جنوب سيناء اليوم الأربعاء، وخاصة الأماكن المخصصة لمشاهدة مباريات أمم أفريقيا، إقبالا كثيفا من الجماهير لمتابعة لقاء المنتخب المصري مع الكونغو .

وأعلن محمد فتحي وكيل وزارة الشباب والرياضة بجنوب سيناء، أنه جرى تزويد جميع مراكز الشباب والساحات والميادين التي يوجد بها شاشات عرض بكل الإمكانيات والمراوح نظرا لارتفاع درجة الحرارة، إضافة إلى زيادة أعداد المقاعد نظرا لزيادة نسبة إقبال المواطنين حتى يتمكن الجميع من مشاهدة المباراة.

وأضاف أنه جرى تجهيز 23 مركز شباب بقرى المحافظة و4 ساحات لبث جميع مباريات كأس الأمم الأفريقية 2019 مجانا عبر شاشات عملاقة.