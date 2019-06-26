وصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى القاهرة وذلك بعد رحلة ناجحة إلى ألمانيا.

وقال مدبولي، فور وصوله مطار القاهرة، إن أهم شيء في زيارة ألمانيا هو متابعة ما تم الاتفاق عليه من الجانبين، مضيفًا أننا نعمل منذ شهور على إجراءات تساعد على جذب الاستثمارات.

وأكد رئيس الوزراء في تصريحات للوفد الإعلامي المرافق له، أنه سيتم تشكيل لجنة تحت إشرفه لمتابعة ما تم توقيعه في هذه الزيارة من اتفاقيات، وسيكون دور هذه اللجنة هو متابعة التنفيذ من خلال خطة تنفيذية سيتم وضعها لهذه الشركات من حيث بدء هذه الشركات وإنهاء إجراءتهم ورخصهم.

وأشار إلى أن أهم شيء أن تشعر هذه الشركات بمساندة الدولة لها، وبمجرد وجود هذه الشركات في مصر، وتشعر أن هناك قصة نجاح سيكون هذا سبب لجذب باقي الشركات إلى مصر.

وأوضح رئيس الوزراء، أن الخطوة التي قام بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتوقيع مع شركة سيمنس على محطات الكهرباء، أصبح حديث دول العالم في مدى التزام مصر تجاه هذه الشركة، مشيرًا إلى أن العالم كله كان متخوفا من الاستثمار في مصر خاصة بعد أحداث ثورة 25 يناير، ولكن الوضع الآن مستقر وآمن، وهذا باعترف كافة الموسسات الاقتصادية الدولية وكل دول العالم الآن تتحدث عن أن مصر هي الدولة الوحيدة تقريبًا التي لديها برنامج اقتصادي واضح، وهذه المؤشرات أعادت الثقة إلى الدول للاستثمار في مصر.