استقبل اللواء مجدي الغرابلي محافظ مطروح بمكتبه الأنبا باخوميوس مطران البحيرة ومطروح وشمال أفريقيا، في إطار زيارته الحالية لمحافظة مطروح، بحضور رعاة الكنيسة.

وأشاد الأنبا باخوميوس مطران البحيرة وتوابعها خلال اللقاء اليوم الخميس، بجهود التنمية وأعمال التطوير الحالية بمطروح، مع تأكيد أهمية الدور الديني في التوعية بالمشاركة في تلك الجهود، مع الارتباط الدائم بين المصريين وتكاتفهم، واهتمام الكنيسة برسالتها الوطنية في توعية الشباب بما يخدم جهود الدولة.

ومن جانبه أكد اللواء مجدى الغرابلي محافظ مطروح خلال اللقاء، أن المصريين دائما في نسيج وطني واحد، مرحباً بهذة الزيارة التي تعكس روح الحب والتسامح والتألف بين أبناء الوطن الواحد مسلمين ومسيحين، مع تلاحمهم عبر تاريخهم الطويل وتكاتفم دائما في الدفاع عن الوطن وبناءه.

وقام المحافظ بإهداء درع المحافظة للأنبا باخوميوس مطران البحيرة ومطروح وشمال أفريقيا، ترحيباً وتقدير لزيارته للمحافظة، وأهداه أيضا قلادة رحلة العائلة المقدسة لمحافظ مطروح.