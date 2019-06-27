شنت أجهزة حي العمرانية حملة مكبرة اليوم لرفع كافة الإشغالات وحالات التعدي على الطريق بنفق نصر الدين، وأسفل محطة مترو الجيزة، بإشراف علاء أبو زيد القائم بأعمال نائب رئيس الحي، ومحمد جمال مشرف القطاع، وعلي محمود مدير الإشغالات، ومدحت عوضين وكيل ومراقب الإشغالات.

وقال اللواء خالد عصر رئيس حي العمرانية، إن الحملات تواصل مواجهة ظاهرة البناء المخالف والتصدي لجميع الإشغالات بميادين وشوارع الحي، مشيرا إلى أن الحملة قامت برفع الإشغالات والأكشاك المخالفة بشارع عثمان محرم بالطالبية، لتحقيق الانضباط بالشارع، بعد قيام الباعة بالتعدي على حق المواطن في العبور بشكل أمن بالشارع، ولتحقيق سيولة مرورية بالمنطقة بالتنسيق مع أجهزة الأمن وشرطة المرافق.

وقال "عصر" أن الحي يستكمل أعمال تطوير ورفع كفاءة شارع المريوطية تمهيدا لأعمال الرصف، إضافة إلى أعمال التطوير والتجميل التي ستتم بطول المحور في نطاق الحي، واستكمال أعمال رفع كفاءة شارع عبد الرحيم عباس من ترسا لليوم الثاني على التوالي.