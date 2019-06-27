نجح فريق عمل طبي فى استئصال أكبر ورم في البروستاتا لمريض يدعى "ع. م"، في نهاية العقد السادس من عمره، خلال عملية جراحية دقيقه بقسم المسالك البولية بمستشفى المحلة العام.

وكان أطباء قسم المسالك البولية بالمستشفى، تحت إشراف كل من الدكتور هشام فتحي رئيس قسم المسالك البولية، والدكتور وسيم عيسى استشاري بالقسم، والدكتور مصطفى سليمان استشاري التخدير، قد أجروا عمليه لاستئصال ورم بروستاتا يزن 370 جرام، فيما يعد الوزن الطبيعي للبروستاتا من 20 إلى 40 جرام.

وتبدأ أعراض تضخم البروستاتا من 50 جرام، وتسببت للمريض في وجع شديد، إضافة إلى إعاقة التبول وعدم استطاعته النوم.

وقدم الدكتور جمال شادي مدير المستشفى الشكر لطاقم الفريق الطبي لنجاحهم في انقاذ حياة المريض، وقال: "دورنا تقديم أفضل رعاية طبيه للمرضى ورعاية رسالتنا العلاجية والعلمية لكل الناس".