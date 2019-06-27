تفقدت لجنة حكومية من خبراء الإدارة العامة للمياه الجوفية بجنوب سيناء، اليوم، منطقة "سرابيط الخادم" التابعة لمدينة أبوزنيمة، لمطابقة الخطط الخاصة بحماية المنطقة من أخطار السيول ومعاينتها علي أرض الواقع لبحث سبل حماية هذه المنطقة.

وقال المهندس عبد الرحمن فريد مدير عام الإدارة العامة للمياه الجوفية بمحافظة جنوب سيناء، إن اللجنة جري تشكيلها استجابة للطلب المقدم من النائب نور سلامة نائب البرلمان عن منطقة خليج السويس لبحث شكوي أهالي المنطقة.

وأضاف أن اللجنة قامت بمطابقة الخطط للمواقع علي الطبيعة، وأكدت أن جميع الخطط والإحداثيات التي تفيد تعرض المنطقة للسيول قديمة، وسيتم رفعها لمعهد بحوث الموارد المائية بالقاهرة لدراستها واتخاذ اللازم بشأنها.