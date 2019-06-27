مد فترة التقديم للقبول بمدارس "المتفوقين" STEM حتى 1 يوليو

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن مد فترة التقديم للقبول بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا "STEM" في محافظات: الجيزة، القاهرة، الإسكندرية، كفر الشيخ، الدقهلية، الإسماعيلية، البحر الأحمر، أسيوط، الأقصر، المنوفية، الغربية، العبور، الشرقية، قنا وبني سويف، حتى 1 يوليو 2019.

كانت الوزارة أعلنت عن فتح باب التقديم للقبول بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا "STEM"، في 18 يونيو 2019، موضحة أن التقديم سيكون إلكترونيا من خلال هذا الرابط http://emis.gov.eg/، إذ يُنهي الطالب إجراءات التقدم الإلكتروني وطباعة استمارة التقدم مع توقيع ولي الأمر عليها وتقديمها إلى أقسام شؤون الطلبة والامتحانات بالإدارات التعليمية لمراجعتها واعتمادها.

ومن المقرر أن تجرى الاختبارات للطلبة التي تريد الالتحاق بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM، يومي 24 و25 يوليو 2019.

ووضعت الوزارة عدة شروط للتقدم لاختبارات القبول في مدارس المتفوقين: أن يكون عمر المتقدم في 1 أكتوبر 2019 لا يزيد عن 18 عاماً، وأن يكون حاصلاً على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي دور أول عام 2019، ويمكن الإطلاع على الشروط كاملة عبر الرابط:

http://moe.gov.eg/stem/doc/Declaration_students_stem_19-20.pdf

من جانبها أعلنت وحدة STEM بوزارة التربية والتعليم، عن مد فترة التقدم للاعتماد كمدرب بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM، حتى 15 يوليو 2019، وذلك طبقاً للشروط المعلنة على موقع الأكاديمية المهنية للمعلمين.