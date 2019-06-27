أدانت الإمارات التفجيرات الانتحارية الإرهابية التي استهدفت وسط العاصمة تونس، وفق ما أفاد موقع سكاي نيوز العربية.

وأعلنت وزارة الداخلية التونسية سقوط قتيل و8 مصابين حتى الآن في تفجيرين وقعا قبل قليل في العاصمة التونسية، وذلك حسب ما أفادت "إكسترا نيوز".

وكان انفجار وقع قرب السفارة الفرنسية في شارع شارل ديجول أسفر عن سقوط قتلى وجرحى، بينما وقع انفجار ثانٍ في شارع الحبيب بورقيبة قرب وحدة مكافحة الإرهاب، وأغلقت قوات الأمن الشارع المؤدي إلى قصر الرئاسة التونسي.

وأكدت وزارة الداخلية التونسية في تصريحات لـ"فرانس برس"، إصابة شرطيين اثنين و3 ومدنيين في شارع رئيسي بالعاصمة تونس.