أزالت الوحدات المحلية لمراكز المنيا، 222 حالة تعدي على نحو 13 فدانا زراعيا ببني مزار وأبوقرقاص وملوي، تنفيذاً لتعليمات اللواء قاسم حسين المحافظ بتكثيف حملات الإزالات والتصدي لأي تعديات على الأراضي الزراعية والتصدي لظاهرة تبوير الأراضي.

نفذت الوحدة المحلية لمركز ملوي حملة مكبره لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وتم حرث 4 حالات بمساحة 6 أفدنه و20 قيراط بزمام مدينة ملوي بحوض الكاشف البحري.

كما أزالت الوحدة المحلية ببني مزار حالتي تعد على أراضي زراعية على مساحة قيراط و2 سهم بحوض الخزام، وإزالة حالة إدارية بالشارع المسطح بمدينة بني مزار، بالتعاون مع الجهات المعنية.

وأعلن اللواء قاسم حسين محافظ المنيا عن إزالة (222) حالة تعد على أراضي زراعية بمساحة 7 أفدنة و7 قراريط و12 سهم، بمركز أبوقرقاص.

وقال العقيد محمد صلاح أبو كريشة رئيس المركز إن المحافظ وجه بتكثيف حملات إزالة التعديات والإشغالات والتصدي لمحاولات تبوير الأراضي الزراعية.

وأكد على مواصلة تنفيذ هذه الحملات ورصد المخالفات وملاحقة كافة أشكال وصور التعديات وإزالتها في المهد وبشكل فوري وبذل أقصى الجهود من أجل انضباط الشارع وتطبيق القانون على الجميع واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.