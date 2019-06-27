تقدم "الوطن" بث مباشر لمباراة الجزائر والسنغال، اليوم 27 يونيو، ضمن مبارايات الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة في كأس الأمم الأفريقية لعام 2019، المقامة على استاد 30 يونيو، الساعة السابعة مساء.

ويمكن مشاهدة على قنوات Bein Sport المشفرة، وكذا قناة "تايم سبورت"، والتي أطلقت خصيصًا لتغطية البطولة كأس الأمم الأفريقية في نسختها الـ32.

بث مباشر مباراة السنغال والجزائر

وفاز كل من الفريقين، بالنتيجة ذاتها بهدفين دون مقابل، في الجولة الأولى: الجزائر على كينيا، والسنغال على تنزانيا، ومن المتوقع أن تكون نتيجة مباراة اليوم فاصلة في تحديد من صاحب الصدارة.

وتستضيف مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية خلال الفترة من 21 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المقبل.