قال اللواء راضي عبدالمعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز يقوم بدوره في أزمة إلغاء تذاكر السفر للعاملين في الكويت، تنفيذًا للقانون وتأكيدًا على توجهات الرئيس عبدالفتاح السيسي الدائمة في الاهتمام بمشكلات المواطنين والتفاعل معها.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، مقدم برنامج "حقائق وأسرار"، عبر شاشة "صدى البلد"، أن ما يقوم به الجهاز، ضمن برنامج الحكومة الذي يؤكد على ضرورة التفاعل مع كل مشكلات المواطنين، لافتًا إلى أن الجهاز تحرك على الفور واستدعى الشركات السياحية الثلاث.

وتابع، أن القوانين تنص على إعادة ثمن التذاكر للمواطنين، كما جرى الاتفاق على عقد غرفة عمليات مستمرة حاليًا، حيث يتم التواصل مع كل حالة على حدة، لحل الأزمة.

وأردف، أن بعض الأهالي وجهوا الشكر للجهاز على الطريقة التي تناول بها الأزمة: "ولكن من لم يلتزم من الشركات بالقانون وتعويض المتضررين فسنطبق القانون".

وشارك اللواء الدكتور راضى عبدالمعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك، باجتماع لجنة السياحه والطيران بمجلس النواب الذى عقد اليوم السبت، بناءً على طلب الإحاطة المقدم من النائب مصطفى بكري، والنائبة غادة عجمي، بشأن تعرض عدد كبير من المواطنين المصريين والأجانب لمشكلة إلغاء تذاكرهم، من خلال بعض شركات السياحة، بحضور ممثلي وزارات السياحة، والطيران المدني، والهجرة وشئون المصريين بالخارج، وممثلي غرفة السياحة.

واستمعت اللجنة لجميع الحضور ولاستعراض رئيس جهاز حماية المستهلك للجهود المبذولة من فريق العاملين بالجهاز لحل المشكلة من حيث إلزام شركات السياحة الثلاث، برد قيمة التذاكر التي تم حجزها، أو الالتزام بتوفير أخرى بذات التاريخ والدرجة، دون أي تكلفة إضافية على المستهلك، أو رد قيمتها بالكامل، وتأكيد مسؤولي الشركات حرصهم على التفاعل مع الجهاز لحل شكاوى كافة المستهلكين، مؤكدا أن المواطن هو أهم طرف فى هذه المشكلة، ويجب أن نتكاتف سويا لحماية حقوقه في إطار القانون.