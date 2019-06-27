الأحزاب تحتفل بذكرى ثورة «30 يونيو»: 6 سنوات من الحصاد

ينظم عدد من الأحزاب السياسية، فى مقدمتها «مستقبل وطن»، و«الوفد»، و«حماة الوطن»، و«الحرية»، الكثير من الفعاليات والاحتفاليات، بالقاهرة والمحافظات، لإحياء الذكرى السادسة لثورة 30 يونيو.

«مستقبل وطن»: برنامج لتوعية الأطفال بأحداث الثورة.. و«الوفد»: احتفالية كبرى فى القاهرة والمحافظات

وقال المهندس حسام الخولى، الأمين العام لحزب «مستقبل وطن»، إن الحزب أعد برنامجاً كاملاً لإحياء ذكرى 30 يونيو، يضم فعاليات وأنشطة فى جميع المحافظات، لمخاطبة الفئة العمرية التى يبلغ عمرها الآن من 12 إلى 14 عاماً، ولا تعى جيداً أحداث ثورة 30 يونيو، وما واكبها وتفاصيل هذه المرحلة. وأضاف «الخولى» لـ«الوطن» أن هذه الفئة العمرية هى التى ستشكل جيل الشباب بعد أعوام قليلة، ومن ثم يجب بناؤها فكرياً وثقافياً، لخلق جيل واع بتفاصيل المرحلة وما يحيط به من أحداث.

وتابع «الخولى» أنه بالإضافة لذلك ستعقد لجان الحزب بالمحافظات ندوات واحتفاليات، لإحياء ذكرى عودة مصر، وعودة الهوية الثقافية المصرية الحقيقية، لافتاً إلى أن الحزب سينظم احتفالية كبيرة، لم يحدد موعدها حتى الآن.

من جانبه، يحتفل حزب الوفد، برئاسة المستشار بهاء الدين أبوشقة، السبت المقبل، بذكرى الثورة، بحضور قيادات الوفد وعدد من الشخصيات العامة، بمقر الحزب بالدقى، وقال «أبوشقة» إن صالون الوفد الثقافى سوف ينظم ندوة كبرى تحت عنوان «30 يونيو.. 6 سنوات من الحصاد» يتحدث خلالها عدد من الشخصيات العامة عن نتائج الثورة المثمرة خلال الست سنوات ودورها فى إنعاش الحياة السياسية والثقافية ووضع مصر على الخريطة الدولية. وأضاف، فى بيان له، أن الحزب وضع خطة عمل للاحتفال بذكرى 30 يونيو، بالمقر الرئيسى واللجان العامة بالمحافظات، مشيراً إلى أنها ثورة شعب خرج فيها 33 مليون مصرى فى وقت واحد، بحسب تقديرات «جوجل»، من أجل استرداد الدولة المصرية والحفاظ على هويتها.

وأكد أن الدولة المصرية منذ ثورة 30 يونيو عادت إلى مكانتها الطبيعية على مستوى العالم بفضل قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، الذى أخذ على عاتقه بناء مصر الديمقراطية الحديثة بسواعد أبنائها المخلصين، وتكاتف جميع أجهزة الدولة المصرية من أجل تحقيق هذا الهدف.

وأوضح «أبوشقة» أن الثورة أنقذت مصر من مخططات التقسيم الإرهابية التى كانت تستهدف تحويل البلاد إلى مصير دول عربية مجاورة، نجحت فيها هذه المخططات، وحولتها إلى ساحة حروب داخلية، مؤكداً أن الثورة نجحت فى حماية البلاد بفضل تكتل قوى الشعب، خلف القيادات السياسية الرشيدة.

وقال صلاح حسب الله، رئيس حزب «الحرية»، إن الحزب أعد لتنظيم عدد من الاحتفاليات الخاصة بذكرى 30 يونيو، فى 15 محافظة، فى مقدمتها احتفاليات كبيرة فى الدقهلية، والأقصر، والإسماعيلية، والإسكندرية، بداية من بعد غد الأحد ولمدة أسبوع. وأضاف «حسب الله» لـ«الوطن» أنه سيتم اختتام الفعاليات بفاعلية كبيرة فى الصالة المغطاة فى مجمع الصالات باستاد القاهرة، بعد التنسيق مع الجهات المختصة، وسيتم دعوة رئيس مجلس النواب لها، إضافة إلى رؤساء الأحزاب، وعدد من الرموز السياسية. وينظم حزب «حماة الوطن»، برئاسة الفريق جلال هريدى، عدداً من الاحتفاليات فى جميع محافظات الجمهورية، إضافة إلى عدد من الندوات على المستوى المحلى للشرح والتوعية بالأسباب التى أدت إلى خروج الشعب فى 30 يونيو، بداية من اليوم، وحتى 2 يوليو المقبل، يحضرها عدد من قيادات الحزب، إضافة إلى احتفالية كبيرة بالأمانة المركزية فى القاهرة. وقال اللواء محمد الغباشى، الأمين العام لـ«حماة الوطن»، إن الحزب حريص على تنظيم هذه الفعاليات والندوات للتوعية بالأسباب الحقيقية لخروج الشعب فى 30 يونيو.

وأكد عاطف مغاورى، نائب رئيس حزب «التجمع»، أن الحزب سينظم احتفالاً مركزياً يوم 2 يوليو المقبل، بالإضافة إلى عقد ندوات ولقاءات فى مقرات المحافظات.