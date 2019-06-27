الأحزاب تحتفل بذكرى ثورة «30 يونيو»: 6 سنوات من الحصاد

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السنغال والجزائر يتسلحان بالكبار في مواجهة للتاريخ

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تطوير المناطق العشوائية بتكلفة 153 مليون جنيه في الغربية

تطوير المناطق العشوائية بتكلفة 153 مليون جنيه في الغربية

أول خطوة فى نعش «جمعيات الطائفية»: عمومية «الشبان المسلمين» تدعو لتغيير اسمها

أول خطوة فى نعش «جمعيات الطائفية»: عمومية «الشبان المسلمين» تدعو لتغيير اسمها

استشهاد شاب فلسطيني برصاص شرطة الاحتلال ببلدة العيساوبة في القدس

استشهاد شاب فلسطيني برصاص شرطة الاحتلال ببلدة العيساوبة في القدس

إنقاذ رضيعة من الموت بجراحة عاجلة فى مستشفى «برج العرب»

إنقاذ رضيعة من الموت بجراحة عاجلة فى مستشفى «برج العرب»

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