"أبو" عن مهرجان موازين: يخلق حالة من الانفتاح على الثقافات الموسيقية

يستعد الفنان أبو، للمشاركة في فعاليات مهرجان "موازين" إيقاعات الموسيقى بالمغرب، مساء الجمعة المقبل، بالمشاركة في الحفل المقام على مسرح النهضة، المسرح الرئيسي لمهرجان موازين.

ويشارك "أبو" في الحفل بعدد من الأغنيات التي حرص أن تتنوع ما بين أغنياته الخاصة، فضلًا عن أغنيات من الفلكلور المصري، وأغنيات للفنانة داليدا وذلك بتوزيع جديد.

وأكد: تعد هذه المرة الأولى التي أشارك فيها بمهرجان موازين، الذي يعد أهم مهرجان موسيقى في القارة الأفريقية والعالم العربي، وفكرته الأساسية تعتمد على عرض ألوان مختلفة من الفنون الموسيقية ما يخلق حالة من الانفتاح على الثقافات الموسيقية المختلفة في العالم وتذوقها، لذلك حرصت على إعداد عرض مختلف خلال مشاركتي في المهرجان، فلن أقدم الأغاني الخاصة بي فحسب، لكن كذلك سأقدم مجموعة من الأغنيات من الفلكلور المصري، وأغنيات لداليدا بتوزيع جديد".

وأشار أبو: "أجد المغرب أكثر دولة عربية حاليًا تستخدم التكنولوجيا في المجال الموسيقى، خاصة أن الموسيقى المغربية تحمل طابعًا متميزًا يمزج ما بين الموسيقى العربية والأفريقية والأوروبية، وبشكل شخصي أحب الموسيقى المغربية وأفكر بشكل جدي في تقديم أغنية تحمل الطابع المصري والمغربي".

يذكر أن مهرجان موازين لهذا العام تقام فعالياته في الفترة من 21 إلى 29 يونيو الجاري على 6 مسارح هي النهضة، السويسي، شالة، محمد الخامس، سلا وأبو رقراق حيت، يقدم خلاله مختلف أنواع الموسيقى كاروك والهيب هوب والراب، لعدد كبير من النجوم العرب والعالميين.