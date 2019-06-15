أعرب الإعلامي شريف مدكور، عن سعادته البالغة باستكمال برنامجه "4 شارع شريف"، الذي يُعرض على شاشة "الحياة"، في أولى حلقاته، بعد إجرائه عملية استئصال ورم سرطاني على القولون.

وقال "مدكور": " الواحد مش مصدق إنه راجع للشارع بتاعه أبدًا، عاوز أقول حاجة لكل الناس اللي قعدوا يدعولي ويبعتوا كلام حلو، سواء مصريين أو غير مصريين، انتوا على راسنا من فوق، وشكرًا ليكم جدًا جدًا".

وأضاف شريف مدكور، أنه يتلقى حاليًا علاجًا بجلسات الكيماوي، وأن قناة الحياة عرضت عليه أن يأخذ فترة راحة طويلة تُقدر بـ4 أشهر حتى الانتهاء من تلك الجلسات، ولكنه رفض، مستطردًا: "جزء من العلاج إني أطلع للمشاهدين، وأستكمل شغلي".

ووجه الإعلامي، حديثه إلى متابعيه وضيوفه،: "لو لاحظتوا شعري وقع أو حالتي بقت سيئة أثناء تقديم البرنامج، ياريت نستحمل بعض شوية".