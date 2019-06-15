قال الإعلامي شريف مدكور، إنه عندما كان يستضيف مرضى السرطان، كان يحثهم على مواجهة المرض بكل ما أوتوا من قوة، وأن يجعلوا منه مصدر قوة، ويكسروه ولا يتركوه يكسرهم، مضيفًا: "الحمد لله أنا بقيت منهم، وبكسر دلوقتي المرض، وهكسره".

وأضاف "مدكور"، خلال تقديمه برنامج "4 شارع شريف"، الذي يُعرض على شاشة "الحياة"،: "الحقيقة الوحيدة اللي الناس عارفاها هي إننا كلنا هنموت، وعلى فكرة الموت مش شر خالص، بالعكس، الموت خير، وإن شاء الله العالم الآخر هيبقى أحسن من ده".

وناشد مشاهديه بعدم الخوف من المرض، والعمل بقدر الإمكان على مواجهته أيًا كان، حيث يرى أنه لا يوجد مرض ليس له علاج.