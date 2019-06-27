قررت نيابة أول أكتوبر، تحت إشراف المستشار مدحت مكي المحامي العام الأول لنيابات أكتوبر، حبس متهمين كونا تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة المساكن بالجيزة، قاما بارتكاب 7 وقائع سرقة، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، ولاتزال التحقيقات.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة ثانٍ الشيخ زايد بمديرية أمن الجيزة قيام (عاطل- مقيم بدائرة القسم، سبق اتهامه في قضيتي "سرقة"، تاجر خردة – مقيم بدائرة قسم شرطة العجوزة)، بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهما تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقة المساكن بأسلوب "كسر الباب"، مُتخذان من نطاق مدينة 6 أكتوبر مسرحا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما 7 وقائع سرقة، وبإرشادهما أمكن ضبط المسروقات بأماكن تصريفها وإخفائها لدى عميلهما "تاجر خردة – مقيم بدائرة القسم"، وبعرضها على المجني عليهم تعرفوا عليها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.