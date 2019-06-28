أحمد عكاشة: "90% من منشورات وسائل التواصل الاجتماعي كذب وفيك"

قال الدكتور أحمد عكاشة، أستاذ الطب النفسي، إن 90% من المنشورات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تعتبر "كذب وفيك وغير صحيحة".

وأضاف عكاشة، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج "نظرة"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن فضيلة الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية السابق، وصف "فيس بوك" بأنه "زبالة المعرفة".

وأوضح أن الجماعة الإرهابية تشن هجمات كبيرة على مصر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتستخدم أسلوب التلفيق وتقطيع الفيديوهات.

وتابع: "دلوقتي أي حد ممكن ييجي يكتب عنك أي حاجة، ودلوقتي ممكن يلبسوا وشك على أي جسم تاني وأنت عريان".