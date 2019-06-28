أدى الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ سوهاج، يرافقه اللواء هشام الشافعي مدير أمن سوهاج، والقيادات الأمنية والتنفيذية، وجمع غفير من الأهالي، فجر اليوم الجمعة، صلاة الجنازة على جثمان الشهيد مجند علي أحمد السيد، بمسقط رأسه بقرية الجزازرة بمركز المراغة، الذي استشهد خلال العملية الإرهابية الأخيرة في شمال سيناء.

وقدم الأنصاري خالص العزاء والمواساه لأسرة الشهيد البطل ابن سوهاج، مشيداً بدور رجال القوات المسلحة والشرطة في حربها ضد الإرهاب، مؤكداً وقوف الشعب المصري خلف قواتنا المسلحة وشرطتنا وقيادتنا السياسية صفاً واحداً لدحر الإرهاب وتجفيف منابعه.

وقال الأنصاري: "تحية لشهدائنا الأبرار أبطالاً أعزاء علينا وعلى الوطن بأسره، داعياً المولى عز وجل أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وأن يحفظ لمصرنا الغالية أمنها واستقرارها".