انتحر طالب بشنق نفسه بحبل بسقف إحدى غرف منزله بدائرة مركز دار السلام بسوهاج، لمروره بحالة اكتئاب، تم نقل الجثة لمشرحة المستشفى المركزي، وأخطرت النيابة العامة.

تلقى اللواء هشام الشافعي، مدير أمن سوهاج، إخطارا بورود بلاغ لمركز شرطة دار السلام من المستشفى المركزي بوصول "يوسف. ح. ا" 16 عاما طالب ويقيم دائرة المركز "جثة هامدة" ادعاء انتحار، وانتقل إلى مكان الواقعة ضباط مباحث المركز وبسؤال والده "حارس. ا. ع" 43 عاما عامل قرر قيام نجله بشنق نفسه بحبل بسقف إحدى غرف المنزل لمروره بحالة اكتئاب ولم يتهم أحد بالتسبب فـي ذلك.

ورد تقرير مفتش الصحة يفيد أن سبب الوفاة إسفكسيا الخنق ولا توجد شبهة جنائية وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.