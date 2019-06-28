لقي شخصان مصرعهما وأصيب ثالث في حادث تصادم بين سيارتين على الطريق الزراعي الشرقي أمام قرية الكولا مركز أخميم بسوهاج.

تلقى اللواء هشام الشافعي مدير أمن سوهاج، إخطارا من مركز شرطة أخميم بوجود حادث تصادم بالطريق الزراعي الشرقي بناحية الكولا، انتقل ضباط مباحث المركز، وتبين أنه أثناء سير سيارة أجرة قيادة "ثروت. ع. ع" 38 عاما، سائق ويقيم بدائرة مركز البلينا اختلت عجلة القيادة بيده واصطدم بسيارة نقل "بدون لوحات معدنية" قيادة "خالد. ج. م" 20 عاما سائق ويقيم بدائرة المركز من الخلف.

نتج عن الحادث وفاة كلاً من "أحمد. م. س" 27 عاما حاصل على دبلوم صناعة، و"عبد الفضيل. م. ع" 23 عاما، حاصل على دبلوم صناعة ويقيمان دائرة مركز البلينا من مستقلي السيارة الأولى، إصابة قائد السيارة الأولى "اشتباه كسر بالساق اليمنى وجرح بفروة الرأس".

جرى نقل الجثتين والمصاب لمستشفى سوهاج الجامعي وأخميم المركزي، تم رفع آثار الحادث والتحفظ على السيارتين، وحرر محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثتين.