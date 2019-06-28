منحت كلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي جائزتها السنوية لعام 2019 للخريجين المتميزين تقديرا لإسهاماته وإنجازاته المهنية، وهي جائزة تمنح سنويا لاحد خريجي كلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية ممن حققوا نجاحات وإنجازات ملموسة خلال مسيرتهم المهنية.

وتجدر الإشارة إلى أن كلية إدارة الأعمال تضم ثلاث كليات فرعية وهي كلية إدارة الأعمال وكلية الاقتصاد وكلية المحاسبة.

وأشاد شريف كامل عميد كلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية في كلمته التقديمية بالحفل الذي أقيم أمس الخميس، بأن اختيار الكلية منح جائزتها السنوية لهذا العام لخريج كلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية جاء في ضوء تقييم موضوعي ومهني لمسيرته المهنية والنجاحات المستمرة التي حققها خلالها، والتي تجعل منه نموذج يحتذى به للخريجين الجدد.

كما أشاد في كلمته الافتتاحية بما قام به كجوك خلال مسيرته سواء عملة داخل الحكومة المصرية أو بأكبر المؤسسات الدولية أو بما حصل عليه من شهادات علمية مرموقة.

فيما هنأ وزير المالية الدكتور محمد معيط وجميع العاملين بوزارة المالية "كجوك" على هذا التكريم المستحق من الجامعة الأمريكية باعتباره نموذج يحتذي به لكافة العاملين بالوزارة.

وأكد أحمد كجوك اعتزازه بهذه الجائزة والتكريم من الجامعة والكلية التي تشرف بالتخرج منها، موضحا أن تلك الجائزة تعتبر أحد أهم الجوائز التي لها قيمة معنوية كبيرة حيث يكرم متلقى الجائزة من خريجي الجامعة وكلية إدارة الأعمال عن مجمل عمله ومسيرته وعطائه وما قدمه من جهود لرفعة شأن بلده ومجتمعة، وبالتالي فإن تكريمي اليوم هو في الحقيقة تكريم للمؤسسة التي أنتمي لها وهي وزارة المالية المصرية العريقة والتي تشهد كل يوم انجازات وتطورات غير مسبوقة على كافة الأصعدة.