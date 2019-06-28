عاجل| أمريكا: أرسلنا 1000 جندي إضافيين للرد على إيران حال هجومها

قال المبعوث الأمريكي المختص بإيران، براين هوك، إن الولايات المتحدة الأمريكية سبق وأن أوضحت لدول العالم بأنه لا يمكن التعامل تجاريا مع واشنطن وطهران في وقت واحد، مؤكدا أن أمريكا لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، "أرسلنا 1000 جندي إضافيين ونعزز الردع بحيث نرد بقوة عسكرية إن هاجمت إيران".

وأضاف هوك، خلال المؤتمر الصحفي الذي يعقده الآن في لندن، أن إيران معزولة تماما بسبب سياساتها الخارجية، وأن المجتمع الدولي يرفض سلوكياتها.

وأكد أن التهديد الأول للاستقرار في الشرق الأوسط هو إيران، مشيرا إلى أن مؤسسة الحرس الثوري تتحكم باقتصاد إيران ومن الخطر التعامل مع الأخيرة تجارياً.