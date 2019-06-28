افتتح الدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف، يرافقه الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، واللواء عصام سعد، محافظ الفيوم، اليوم، أعمال تطوير مسجد قايتباي الأثري، بمنطقة الروبي بمدينة الفيوم، بعد الانتهاء من ترميمه.

وألقى وزير الأوقاف، خطبة الجمعة، اليوم، عن السماحة في الإسلام، في حضور عدد من نواب البرلمان، والسكرتير العام المساعد للمحافظة، ووكيل وزارة الأوقاف بالفيوم، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وقال وزير الأوقاف، في كلمته، أن الدين يسر، وأن السماحة هي خلق أصيل في ديننا الحنيف، وأن التيسير أصل بنص القرآن وسنة الرسول، وليس كما يظن بعض الناس أنه فرع من أصل، وأن رب العزة قال في كتابه العزيز "يريد الله بكم اليسر"، وأضاف أنه لا يمكن أن تكون الموعظة حسنة، ما لم تكن طريقة الدعوة غليظة خشنة، وأنه يجب أن يكون هناك سماحة في الدعوة.

وتحدث وزير الأوقاف، عن سماحة العقيدة، وقال في مثل هذه المناسبات نجد أنه ليس للمرة الأولى أن يكون أشقائنا في الوطن يشاركوننا في افتتاح مساجدنا، الذين يشاركوننا دائما في فرحتنا وابتهاجنا، وينتظرون لوقت طويل على باب المسجد لكي يشاركونا في هذا الإفتتاح، وأن هذه هي مصر الحقيقية.

وانتقد وزير الأوقاف، من سماهم بالجماعات والتنظيمات الإرهابية، والتي تفسر الدين بشكل خاطئ، ويجعلون بعض الناس يعيشون في ظلام، وقال: يتهموننا نحن من يتبع اليسر في الدين، بأننا ننافق، وهم ينشرون الظلمة بين الناس.

وأدى الوزيران ومحافظ الفيوم، والقيادات التنفيذية بالمحافظة، صلاة الجمعة بالمسجد بعد إعادة تأهيله وترميمه وفرشه ورفع كفاءة دورات المياه، في إطار فعاليات إعادة افتتاح المسجد بعد الانتهاء من أعمال الترميم.

وأكد وزير الأوقاف، في تصريح صحفي، أن إعادة افتتاح مسجد قايتباي الأثري بعد إعادة تأهيله وترميمه وفرشه بالتنسيق بين وزارتي الأوقاف والآثار، يأتي في إطار خطة إعادة ترميم المساجد الأثرية على مستوي الجمهورية.

وأضاف وزير الأوقاف، أنه تم توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، في إطار مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وأنه سيتم تقديم مساعدات مادية وعينية للأسر الأولى بالرعاية في القرى الأكثر احتياجاً، فضلاً عن إعادة تأهيل بعض المساكن بالتعاون مع وزارة الإسكان.

وتابع: فيما يتعلق بصكوك الأضاحي، فإن وزارة الأوقاف تسعى للوصول إلى مليون أسرة على مستوى الجمهورية منها 50 إلى 60 ألف أسرة من الفيوم.

وأوضح وزير الأوقاف، أنه يتم تكثيف الجهود الدعوية لنشر الفكر الديني المعتدل السمح من خلال عقد الندوات واللقاءات، وكذلك أتوبيس الدعوة المتنقل الذي يجوب المدن والقرى والنجوع، مشيراً إلى أنه تم عقد لقاء موسع مع الأئمة والدعاة فى الفيوم بهذا الشأن.

من جانبه، قال محافظ الفيوم، أن فعاليات الزيارة تعود بالنفع على المواطنين، وأن الفيوم من المحافظات التى تتميز بتوافر العديد من المقومات السياحية والبيئية والأثرية التى تعمل المحافظة جاهدة على الارتقاء بها واستغلالها الاستغلال الأمثل بما يحقق التنمية المجتمعية التي يسعي إليها الجميع.

جدير بالذكر، أن مسجد قايتباي الأثري مقام على مساحة 500 متر، وأجرت وزارتي الأوقاف والآثار، عمليات الترميم وإعادة التأهيل بحقن التربة ومعالجة الشروخ والرطوبة وكذلك ترميم الأبواب والمنبر ورفع كفاءة دورات المياه، ودهان واجهته.