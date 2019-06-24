وجه اللواء عصام سعد، محافظ الفيوم، المهندس حسن موافي، السكرتير العام المساعد للمحافظة بالتنسيق مع مسؤولي إدارة أملاك الدولة الخاصة، والمكتب الفني والمستشار الاقتصادي، ومدير عام الشؤون القانونية، لسرعة وضع خطة عاجلة لآليات تحصيل إيرادات الدولة ومستحقات المحافظة لدى الغير بأسرع وقت ممكن.

كما كلف محافظ الفيوم، السكرتير العام المساعد، والمعاونين له، وفقا لبيان، اليوم، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتقاعسين عن أداء المهام المنوطة بهم، مؤكدا ضرورة حصر كل الأصول المملوكة للدولة داخل نطاق المحافظة، كعقود الإيجار وحق الانتفاع وتشغيل بعض المشروعات، والتشديد على انتظام سداد المستحقات، في إطار العمل على تعظيم موارد الدولة وزيادة موارد المحافظة.

وشدد محافظ الفيوم، على تحصيل كل مديونيات الدولة من الأصول غير المستغلة والمؤجرة للغير، وضرورة مراعاة الضمير في العمل وتأدية الأعمال المنوطة على الوجه الأكمل، ومضاعفة الجهد والعمل بروح الفريق الواحد والتنسيق المتبادل بين الجميع لسرعة تحصيل مستحقات المحافظة لدى الغير.