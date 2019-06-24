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المنتخب يتدرب على خطة هروب صلاح

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محافظ القليوبية يستقبل عميد "زراعة مشتهر" لبحث إقامة ندوات توعوية

محافظ القليوبية يستقبل عميد "زراعة مشتهر" لبحث إقامة ندوات توعوية

نائب: التوسع في مظلة الحماية الاجتماعية يساهم في نجاح الموازنة

نائب: التوسع في مظلة الحماية الاجتماعية يساهم في نجاح الموازنة

"إسكان النواب" تستنكر عدم حضور محافظ القاهرة لجلسة المشكلات: استهانة

"إسكان النواب" تستنكر عدم حضور محافظ القاهرة لجلسة المشكلات: استهانة

نقيب "الصحفيين" السابق يطالب باستراتيجية واضحة لتطوير العقل المصري

نقيب "الصحفيين" السابق يطالب باستراتيجية واضحة لتطوير العقل المصري

مصدر بـ"التعليم" يكشف لـ"الوطن" موعد إعلان نتيجة الدبلومات الفنية

مصدر بـ"التعليم" يكشف لـ"الوطن" موعد إعلان نتيجة الدبلومات الفنية

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