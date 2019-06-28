تقدم "الوطن" خدمة البث المباشر لمباراة المغرب وكوت ديفوار في إطار مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات للمجموعة الرابعة ببطولة الأمم الأفريقية 2019، والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو المقبل.

ويمكنك مشاهدة المباراة التي تقام اليوم على استاد السلام في تمام الساعة 7 مساءً، على قنوات تايم سبورت "بث أرضي" وقنوات "بين سبورتس".

مشاهدة مباراة المغرب وكوت ديفوار

وتغلب المنتخب المغربي قي الجولة الأولى على منتخب ناميبيا، بهدف جاء في الوقت القاتل من عمر المباراة، فيما تغلب المنتخب الإيفواري على منتخب جنوب أفريقيا بهدف دون رد في مباراة كانت مثيرة بين المنتخبين.

بينما يحتل المنتخب الإيفواري صدارة المجموعة الرابعة من بطولة كأس الأمم الأفريقية برصيد 3 نقاط، فيما يحتل المنتخب المغربي وصافة المجموعة برصيد 3 نقاط.