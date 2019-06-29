الجيش الليبي: بلدنا يتعرض لغزو تركي غاشم

أصدر المكتب الإعلامي للمتحدث باسم القيادة العامة للجيش الوطني الليبي بيانا جاء فيه أن الأراضي الليبية تتعرض منذ ليلة البارحة لغزو تركي غاشم، نتج عنه أعمال تخريبية داخل الأراضي الليبية.

وأضاف المكتب: "ولذلك أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة الأوامر للقوات الجوية باستهداف السفن والقوارب داخل المياه الإقليمية وللقوات البرية باستهداف كل الأهداف الاستراتيجية التركية".

وواصل البيان قائلا: "تعتبر الشركات والمقرات التركية وكل المشروعات التي تؤول للدولة التركية أهدافاً مشروعة للقوات المسلحة رداً على هذا العدوان".

ووفق البيان يتم إيقاف جميع الرحلات من وإلى تركيا والقبض على أي تركي داخل الأراضي الليبية.