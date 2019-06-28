اتهم مدير إدارة التوجيه المعنوي بالقوات المسلحة الليبية العميد خالد المحجوب، تركيا وقطر بدعم والوقوف وراء الجماعات المسلحة في البلاد.

وقال المحجوب، في تصريح خاص لقناة "العربية الحدث" الإخبارية اليوم الجمعة، إن الجيش يشن حاليا عمليات جوية وبرية لاستعادة السيطرة مرة أخرى على مدينة غريان الواقعة جنوبي غرب العاصمة طرابلس من المليشيات المسلحة في البلاد.

وأشار إلى قيام الجماعات المسلحة بقتل المصابين الذين سقطوا في الاشتباكات التي اندلعت في مدينة غريان الليبية، نافيا في الوقت ذاته وجود مرتزقة في قوات الجيش الليبي.

كانت قوات الوفاق أعلنت، يوم الأربعاء الماضي، أنها بسطت نفوذها على مدينة غريان، التي يسيطر عليها الجيش منذ بداية عمليته العسكرية لتحرير العاصمة طرابلس قبل أكثر من شهرين ونصف، وذلك بعد معارك دامية أسفرت عن مقتل وجرح عشرات العناصر من الجانبين.

وتمثل مدينة غريان الواقعة على بعد 100 كلم جنوبي غرب طرابلس، مركز عمليات مهما جدا للجيش الليبي الذي اتخذها منذ سيطرته عليها مطلع شهر أبريل الماضي، مقرا لقيادة عملياته العسكرية بالمنطقة الغربية، تقدم الدعم العسكري لقواته في محاور القتال جنوب العاصمة طرابلس، كما تضم مهبطا للطائرات العمودية يستخدمه الجيش في توفير غطاء جوي لتقدم قواته نحو العاصمة طرابلس.