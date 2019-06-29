السيسي يشارك في ثلاث جلسات بقمة مجموعة العشرين اليوم

يواصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، نشاطه في أعمال قمة مجموعة العشرين، التي تختتم أعمالها اليوم بمدينة أوساكا اليابانية، حيث يشارك في ندوة على هامش القمة حول تمكين المرأة.

كما يشارك السيسي في جلستي العمل الثالثة والرابعة لقمة مجموعة العشرين، ويجري مباحثات ثنائية مع عدد من القادة المشاركين في القمة، بينهم أمين عام الأمم المتحدة.

يذكر أن رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، افتتح اجتماع قادة دول قمة العشرين بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي هيمنت عليه مناقشات مثيرة للجدل تتعلق بالتجارة والتوترات الجيوسياسية وتغير المناخ.

وشارك السيسي في قمة أفريقية تنسيقية مصغرة على هامش أعمال قمة مجموعة العشرين بمدينة أوساكا في اليابان، والتي جمعت إلى جانب السيسي كلاً من رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، والرئيس السنغالي ماكي سال.

وتم التوافق خلال القمة المصغرة على العمل على إبراز الأولويات التنموية للدول الأفريقية أمام الشركاء، خلال اجتماعات مجموعة العشرين، مع التركيز في هذا الإطار على الأهداف المتضمنة في أجندة التنمية الأفريقية 2063، وكذا المشروعات المدرجة ضمن برنامج تنمية البنية التحتية بأفريقيا، بالإضافة إلى المشروعات التي يتم تنفيذها من خلال وكالة التنمية الأفريقية "نيباد"، باعتبارها الإطار المؤسسي لتنفيذ المشروعات التنموية في أفريقيا.