اعتقلت السلطات الإسبانية ضابطا في القوات الجوية البرازيلية، ضمن وفد الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، إلى قمة العشرين في أوساكا اليابانية، وبحوزته 39 كيلوجراما من الكوكايين.

وأوضحت وزارة الدفاع البرازيلية، أن الضابط جرى اعتقاله في مدينة إشبيلية الإسبانية، وهي محطة توقف في الرحلة الطويلة بين البلد اللاتيني وأوساكا اليابانية، ولم يك الرئيس البرازيلي مسافرا على متن الطائرة التي حملت المخدرات، إذ انتقل إلى اليابان، على متن مركبة أخرى.

وبحسب "سكاي نيوز"، أضافت الوزارة، في بيان، أن ضابط القوات الجوية تم توقيفه 25 يونيو الجاري إثر الاشتباه في نقله موادا مخدرة، داخل مطار إشبيلية، وأشارت إلى أنه يوجد حاليا لدى السلطات الإسبانية، وأضافت أن سلطات الطيران فتحت تحقيقا أمنيا وعسكريا، لأجل تحديد ملابسات القضية.

وأكدت أن الإجراءات التي تحول دون القيام بهذه الأفعال، يجري اتخاذها على نحو دائم، لكن سيتم تشديدها، بالنظر إلى ما حصل في إشبيلية.

وسارع الرئيس البرازيلي إلى التفاعل مع القضية في موقع "تويتر"، وطلب من وزارة الدفاع البرازيلية أن تتعاون مع السلطات الإسبانية.

وقال إن قوات البرازيل الجوية تضم في صفوفها ما يقارب 30 ألف رجل وامرأة، وهم مدربون على التحلي بأعلى القيم الأخلاقية، "في حال ثبُت أن المشتبه فيه" ارتكب الجريمة فعلا، فستجري محاكمته وإدانته طبقا للقانون.