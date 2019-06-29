قرر الدكتور السيد عبدالستار المليجي نقيب العلميين، تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول ما وقع في الشهور الـ3 الماضية من سيطرة مجلس النقابة على المقرات، ومن المقرر أن تصدر اللجنة التقرير الأول لها، وفيه تحديد هويات المشاركين في المخالفات والتعديات، بحسب بيان للنقابة.

وأكد المليجي أن لجنة الصناعات الدوائية استأنفت نشاطها بعد توقف بسبب خارج عن ارادتها، فضلا عن بدء صرف شيكات متأخرات إيجارات المصايف مع استمرار التحقيق في سوء إدارة المصايف، خلال الشهور الثلاثة الماضية، لافتا إلى أنه سيجرى افتتاح دار العلميين بدمنهور، خلال يوليو المقبل، إضافة إلى افتتاح دار العلميين بأسيوط خلال أغسطس المقبل.