بن سلمان: نرحب باستضافة قمة مجموعة العشرين القادمة في المملكة

قال ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، خلال الجلسة الختامية لقمة العشرين في أوساكا، إن بلاده عازمة على مواصلة العمل للتقدم في مجموعة العشرين، موضحا أن المملكة باتت تمكن المرأة والشباب وهما المحوران الأساسيان لتحقيق النمو في العالم.

وأضاف بن سلمان، خلال كلمته أمام الجلسة الختامية لقمة العشرين باليابان، أن بلاده ستعمل مع مجموعة العشرين لإيجاد توافق لحل الأزمات في العالم، موضحا أنه من الضروري على المجموعة تأسيس بيئة يزدهر فيها العالم، مؤكدا أن بلاده ترحب باستضافة قادة مجموعة العشرين العام المقبل في السعودية.