الرئاسة: إشادة دولية بجهود مصر في مجال تمكين المرأة خلال قمة العشرين

استهل الرئيس عبدالفتاح السيسي نشاطه، اليوم، في قمة العشرين بمدينة أوساكا اليابانية، بحضور جلسة تمكين المرأة، كما شارك في جلسة معالجة عدم المساواة.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس السيسي ألقى كلمة خلال جلسة عدم المساواة، طرح خلالها المحاور الرئيسية التي تعمل من خلالها مصر في مجالي معالجة عدم المساواة وتمكين المرأة.

وقال راضي، إن العديد من الأطراف الدولية المشاركة في القمة أشادت بالخطوات الكبيرة التي خطتها مصر في مجال تمكين المرأة، مشيراً إلى أن مصر تعتبر من الدول التي حققت معدلات كبيرة للغاية في مجال تمكين المرأة على جميع المستويات، لافتاً الى التعديلات الدستورية الأخيرة التي سمحت بزيادة نسبة مشاركة المرأة في البرلمان الي ما يزيد عن 25%؜ .

وأوضح أن السيسي استعرض خلال كلمته دور المرأة المصرية في تنمية المجتمع وتقدير الدولة لها، مضيفا أن هناك العديد من البرامج التي وضعتها الدولة بهدف تمكين المرأة المصرية.

وأشار راضي إلى أن اللقاءات الثنائية التي جمعت الرئيس عبدالفتاح السيسي بمختلف القادة والزعماء المشاركين في قمة العشرين منذ يوم أمس، سواء رئيسي وزراء اليابان وإيطاليا أو المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، كان هناك إجماع خلال مختلف هذه اللقاءات على الإشادة بالتجربة المصرية الناجحة.

وأضاف أن مصطلح التجربة المصرية الناجحة تكرر خلال مختلف هذه اللقاءات، مشيراً إلى أن مصر تحولت من دولة كانت تعاني اضطرابات شديدة خلال عام 2011 إلى دولة تحقق مؤشرات اقتصادية مرتفعة، ومعدات تنمية بدأت تتجاوز 6%، فضلاً عن زيادة معدل الاحتياطي النقدي الأجنبي .

وأشار إلى أن البيانات الرسمية التي تصدرها المؤسسات الدولية كصندوق النقد الدولي، أضفت مصداقية كبيرة علي التجربة المصرية الناجحة.