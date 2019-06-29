قالت القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، إنه في الوقت الذي تحارب فيه القوات المسلحة الإرهاب على الأراضي الليبية؛ فإن ليبيا تتعرض منذ سنوات لدعم لوجستي تركي للعناصر الإرهابية، وتطور ذلك هذه الأيام إلى التدخل التركي المباشر باستخدام الطائرات الحربية ونقل المرتزقة وإرسال السفن المحملة بالأسلحة والمدرعات والذخائر لدعم الإرهاب في ليبيا.

وأشارت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، في بيان لها، أنها أصدرت الأوامر للقوات الجوية باستهداف السفن والقوارب التركية داخل المياه الإقليمية، مطالبة الحكومة الليبية المؤقتة طرد كافه الشركات التركية العاملة في ليبيا وانهاء أعمالها في كافة المشروعات على الأراضي الليبية ؛ومقاطعة الصناعات والمنتجات التركية وإيقاف الرحلات الجوية المدنية (من وإلى) تركيا إلى المطارات الليبية ردا على هذا العدوان التركي الإرهابي.