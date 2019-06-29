لقي شخصان مصرعهما، وأصيب 6 آخرين في حادث تصادم وقع بين سيارتين إحداهما ملاكي وأخرى ميكروباص بطريق "أسيوط - القاهرة الصحراوي الشرقي".

تلقى العميد حمدي هاشم رئيس المباحث الجنائية بمديرية أمن أسيوط، إخطارا من غرفة عمليات النجدة بوصول بلاغ من الخدمة الأمنية المعينة على الطريق الصحراوي الشرقي يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي وميكروباص ووقوع متوفيين ومصابين.

وبالانتقال والإسعاف والدفاع المدني، تبين مصرع شخصين وإصابة 6 آخرين، وجرى نقل الجثتين والمصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعي والإيمان العام، وبالمعاينة تبين أنه حال وقوف السيارة الملاكي على يمين الطريق وانحرفت السيارة الميكروباص عن مسارها الطبيعي وصدمتها من الخلف.

جرى رفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور، وحرر محضر بالواقعة وجار استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.