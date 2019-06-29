يستضيف الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج "الحكاية"، المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، صناع الفيلم الحربي "الممر"، غدًا، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه في موسم عيد الفطر.

وتفوق فيلم "الممر" للفنان أحمد عزـ على موسم أفلام عيد الفطر بإيرادات وصلت إلى 604 ألف جنيه أمس الأربعاء بدور العرض، والفيلم يتناول قوات الصاعقة المصرية خلال حرب الاستنزاف، وعلى رأسهم أحد القادة البواسل الذي يُدعى "نور"، ويناقش المرحلة الزمنية بدءًا من حرب 1967 وحتى الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف، بحسب ما أكدت شركة دولار للتوزيع السينمائي، في بيان صادر عنها.

واحتل فيلم "كازابلانكا" المرتبة الثانية وحقق إيرادات وصلت إلى 442 ألف جنيه.

فيلم "الممر" من بطولة أحمد عز، ومحمد جمعة، ومحمد فراج، وأحمد صلاح حسني، وإياد نصار، وأحمد رزق، إضافة إلى كل من هند صبري وشريف منير، وتأليف وإخراج شريف عرفة.

فيلم "كازابلانكا" تأليف هشام هلال، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجي فيلمز ووليد منصور والطاهر برودكشن، وبطولة أمير كرارة، غادة عادل، عمرو عبدالجليل، اياد نصار، لبلبة، محمود البزاوى، أحمد داش، النجم التركي خالد أرغنتش وعدد من النجوم كضيوف شرف وهم مصطفى شعبان ونيللي كريم وبيومى فؤاد وأحمد فهمى وآخرين.