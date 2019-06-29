قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي برئيس وزراء اليابان خلال زيارة السيسي لليابان لحضور قمة العشرين، تناول تجربة مصر في تطوير التعليم بالاستعانة بالخبرات اليابانية، سواء في التعليم الأساسي أو الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا.

وأضاف "راضي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "أخبار TeN"، على قناة "TeN"، أن لقاء الرئيس السيسي مع رئيس وزراء اليابان شمل أيضًا بعض الموضوعات الثقافية مثل المتحف المصري الكبير، والذي يُعد أيقونة التعاون الثقافي بين مصر واليابان، مؤكدًا أن اليابان لها النصيب الأكبر من التمويل الأجنبي الخاص بالمتحف.

وأكد المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن رئيس الوزراء الياباني يتطلع لحضور افتتاح المتحف المصري الكبير العام المقبل، حيث سيكون أكبر متحف في العالم كونه يحتوى على 100 ألف قطعة أثرية، موضحًا أن الرئيس السيسي تم دعوته لحضور قمة العشرين ليس فقط لرئاسة مصر الاتحاد الأفريقي بل أيضًا لمكانة مصر المركزية والمحورية في الشرق الأوسط.

وأوضح راضي أن هناك إعجابا شديدا من قادة قمة العشرين بما تم في مصر من 2011 حتى هذه اللحظة، والتحول من الاضطرابات وغياب والأمن والاستقرار إلى استقرار الأمن والعمل على مكافحة الإرهاب، فضلًا عن الانطلاق نحو مشروعات كبرى في ظل جو عالمي لا يُشجع لذلك.