سفير مصر بألمانيا: قرار رفع حظر سفر الألمان إلى طابا استجابة للرئيس

قال السفير بدر عبدالعاطي، سفير مصر في المانيا، إن قرار الحكومة الألمانية رفع حظر السفر إلى طابا جاء استجابة لجهود الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف عبدالعاطي، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم"، الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، المذاع عبر فضائية "dmc"، أن ذلك يعكس المستوى المتميز للعلاقات بين البلدين، مشيرًا إلى أن ذلك أيضا يرجع إلى المستوى الراقي للأمن والاستقرار الذي تشهده مصر في الأعوام الأخيرة، وكل ذلك تكلل بالنجاح من خلال رفع كل التحذيرات التي كانت مفروضة على سفر الألمان إلى المقاصد السياحية المختلفة.

وأوضح أن القرار هيكون له أثره على معدل السياحة بمنطقة جنوب سيناء، ومعروف إن السبياح الألمان تفضل منطقة البحر الأحمر خاصة الغردقة ومرسى علم، والآن التركيز يتم على مقاصد أخرى بطابا وشرم السيخ للوصول للمعدلات اللي كانت موجودة قبل فرض الحظر، والتركيز على السياحة الثقافية خاصة بالأقصر وأسوان، وتم تدشين خط طيران مباشر من فرانكفورت للأقصر، والفترة المقبلة ستشهد تنامي في معدلات السياحة الألمانية.

ورفعت ألمانيا، الحظر عن سفر السياح الألمان إلى مدينة ومنتجع طابا السياحي، حيث أدخلت وزارة الخارجية الألمانية، بالأمس، تعديلات على إرشادات سفر السائحين الإلمان إلى مصر وتضمنت رفع الحظر المفروض منذ عام 2014 على سفر السائحين الألمان إلى مدينة ومنتجع طابا السياحي.

يذكر أن السياحة الألمانية في عام 2018 حققت رقما غير مسبوق في تاريخ العلاقات بين البلدين ومتجاوزة الرقم القياسي الذي سبق تحقيقه عام 2010.