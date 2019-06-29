سفير مصر بألمانيا: قرار رفع حظر سفر الألمان إلى طابا استجابة للرئيس

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"البشاري": برنامج وزارة الأوقاف لتأهيل الأئمة نموذج يحتذى به

"البشاري": برنامج وزارة الأوقاف لتأهيل الأئمة نموذج يحتذى به

انتحار شاب من أعلى كوبري طلخا بـ الدقهلية في ظروف غامضة

انتحار شاب من أعلى كوبري طلخا بـ الدقهلية في ظروف غامضة

انطلاق مبادرة "دعم صحة المرأة" بالبحيرة في الأول من يوليو

انطلاق مبادرة "دعم صحة المرأة" بالبحيرة في الأول من يوليو

محافظة القليوبية تنفي استيلاء رئيس مدينة شبرا على 7 ملايين جنيه

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