إصابة 5 أشخاص في تصادم 3 سيارات بالقليوبية

أصيب 5 أشخاص في حادث تصادم 3 سيارات نقل وملاكي وميكروباص، على طريق "نوى- شبين القناطر"، في القليوبية.

وتلقى اللواء رضا طبلية، مدير الأمن، إخطارا، من اللواء نبيل عدلي، مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية، يفيد بالحادث.

وبانتقال رجال الأمن لموقع الحادث، تبين للعميد أحمد صبيح وكيل إدارة المرور، والرائد علي النواوي رئيس مرور شبين القناطر، تصادم 3 سيارات "ملاكي قليوبية رقم 28104، وأجره ر ا ب 3798، ونقل ق ر ا 9179"، وإصابة 5 أشخاص.

ونقل المصابين إلى مستشفى شبين القناطر المركزي، حيث خروج 2 منهم، بينما يتلقى الـ3 الباقين العلاج.

وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.