حسام موافي: "نقص الحديد" أشهر أنواع الأنيميا انتشارا في العالم

قال الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الطارئة بالقصر العيني، إن هناك أربعة أنواع من مرض الأنيميا، "أنيميا النقص، وأنيميا فشل النخاع العظمي، وأنيميا النقص، وأنيميا التكسير"، وعلى الطبيب الذي يأتيه مريض الأنيميا أن يحدد نوع الإصابة أولا حتى يعالج بالطريقة الصحيحة.

وأضاف موافي خلال حواره ببرنامج " باب الخلق" على قناة "النهار" مع الإعلامي محمود سعد، أن أشهر أنواع الأنيميا على مستوى العالم هو أنيميا نقص الحديد، حيث يحدث أن احتياجات الإنسان إلى الحديد نسبة قليلة جدا وكرات الدم الحمراء عمرها 120 يوما ثم يقوم الطحال بأكلها ويُخلق غيرها وهي تعتمد في تكوينها على الحديد.

ونوه أستاذ الحالات الطارئة بالقصر العيني، إلى أن المضادات الحيوية وأدوية الروماتيزم تتسبب في هبوط بنخاع العظم دون أن يعلم المصاب، ويكتشف المريض ذلك عن طريق صورة دم سعرها 10 جنيهات في أي صيدلية وهي طريقة تقليدية.