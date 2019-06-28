انتقد الإعلامي عمرو أديب، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على خلفية مشاركته في قمة العشرين المنعقدة بالعاصمة اليابانية طوكيو.

وقال "أديب"، خلال حلقة اليوم من برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "MBC مصر"، إن أردوغان غير مكانه في طابور التصوير، وتخطى الرئيس الصيني، لكي يقف إلى جانب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في الصورة التذكارية للقادة المشاركين في القمة.

وأضاف، أن الرئيس الأمريكي كان يتحدث دائمًا إلى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وتجاهل أردوغان: "أردوغان كان بيقوله شوفني أو عبرني أو كلمني، لكنه تجاهله".

وتابع، أن الرئيس الصيني تعرض لموقف محرج من ما فعله أردوغان، وأنه وقف إلى جوار الرئيس الأمريكي بدلًا منه.

في سياق متصل بالقمة، قال "أديب"، إن البورصات في العالم والاقتصاديات وسعر الذهب، ستُحدد لمدة طويلة في الاجتماع الذي سينعقد بين الرئيسين الأمريكي والروسي، على هامش القمة: "اللي هيحصل هيغير شكل العالم، والناس كاتمة أنفاسها".