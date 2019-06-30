يحدث اليوم| مصر تحتفل بالذكرى السادسة لثورة 30 يونيو

تستعرض "الوطن" أهم أحداث وفعاليات، اليوم الأحد، 30 يونيو، في مصر على النحو التالي:

احتفال مصر بالذكرى السادسة لثورة 30 يونيو

تحتفل مصر بالذكرى السادسة لثورة 30 يونيو التي انتصرت فيها إرادة المصريين على قوى الظلام والإرهاب وداعمي الفوضى.

عروض الصوت والضوء مجانا بالكرنك احتفالا بثورة 30 يونيو

تقدم "الصوت والضوء" بمنطقة الكرنك عرضا إضافيا مجانيا بمعابد الكرنك للمواطنين المصريين والأشقاء العرب والأجانب المقيمين، وذلك بمناسبة العيد السادس لثورة 30 يونيو وتشجيعا للسياحة الداخلية.

محافظة القاهرة تفتح الحدائق مجانا بمناسبة ذكرى 30 يونيو

تفتح محافظة القاهرة الحدائق بالمجان بمناسبة الاحتفالات بذكرى ثورة 30 يونيو بالإضافة إلى تخفيض 50% على تذاكر الأتوبيس النهري.

أمسية ثقافية بمركز النيل للإعلام والتعليم والتدريب بالقليوبية لإحياء ذكرى ثورة 30 يونيو

ينظم مركز النيل للإعلام والتعليم والتدريب بالقليوبية أمسية ثقافية لإحياء ذكرى ثورة 30 يونيو بمشاركة كبار المثقفين والفنانين والأدباء والسياسيين والخبراء الأمنيين من أبناء محافظة القليوبية تحت عنوان: "تثبيت أركان الدولة.. أهم مكتسبات ثورة 30 يونيو".

احتفال فني بذكرى ثورة 30 يونيو بدار الأوبرا المصرية

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر، احتفالية فنية بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، ويحييها أوركسترا الموسيقى العربية بقيادة المايسترو محمد الموجي، ومشاركة كورال أطفال الأوبرا، وذلك في الثامنة مساء على المسرح الكبير.

إقامة مسابقة "أطروحتي بـ180 ثانية" في المعهد الفرنسي بالإسكندرية

يقيم المعهد الفرنسي بالإسكندرية بالاشتراك مع الوكالة الجامعية الفرنكفونية مسابقة توعية علمية بعنوان "أطروحتي بـ180 ثانية" مستوحاة من المسابقة الأسترالية المعروفة بـ Three minutes thesis، وقد أطلقتها الهيئة الفرنكوفونية للمعرفة ACFAS في كيبك في العام 2012، حيث سيكون النهائي وذلك من الساعة 2 ظهرًا إلى 4 ظهرًا.

نقابة الأطباء تغلق باب تلقي طلبات الترشح بانتخابات التجديد النصفي

تغلق النقابة العامة لنقابة الأطباء، باب تلقى طلبات الترشح بانتخابات التجديد النصفى، على مقاعد عضوية مجالس النقابة العامة، والنقابات الفرعية، ومنصب النقيب العام، والنقباء الفرعيين وذلك بعد فتح باب الترشح لمدة عشرة أيام.

قافلة طبية وبيطرية بمحافظة جنوب سيناء

ينظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة المنصورة قافلة طبية وبيطرية بإشراف الدكتور محمود المليجى نائب رئيس الجامعة تنطلق في السادسة صباحا بالتعاون مع مديرية الطب البيطري بالدقهلية ومشاركة عدد من أساتذة كليتي الطب البشري والطب البيطري بالجامعة إلى محافظة جنوب سيناء حيث تقدم خدماتها الصحية في المجال البشرى والبيطري بمدينتي طور سيناء وأبو رديس بمحافظة جنوب سيناء وتستمر خمسة أيام.

ندوة للتوعية بمرض سرطان الثدي

ينظم فرع المجلس القومى للمرأة بمحافظة الدقهلية بإشراف الدكتورة فرحة الشناوى مقرر الفرع ندوة في السادسة مساء بقاعة المؤتمرات بنادي جزيرة الورد بحي غرب المنصورة وذلك لتوعية السيدات من أعضاء النادي بأهمية الكشف المبكر عن مرض سرطان الثدي وذلك في إطار مبادرة السيد رئيس الجمهورية للاهتمام بصحة المرأة.

لقاءات وندوات وورش فنية احتفالا بذكرى ثورة 30 يونيو

ينظم فرع ثقافة الدقهلية عدة لقاءات وندوات وورش فنية في إطار الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو وذلك في الحادية عشرة صباحا بعدة مواقع ثقافية بمدينتي ميت غمر وطلخا بالإضافة إلى قرى إخطاب مركز أجا والبرامون وبدواى مركزالمنصورة وأتميدة مركز ميت غمر وأبو القراميط مركز السنبلاوين واللاوندى ورأس الخليج وكفر الترعة الجديد مركز شربين وأيضاً في الخامسة من مساء غد في بيت ثقافة مدينة أجا والسابعة مساء بمركز التعليم المدني بمديرية الشباب بالمنصورة.

مباريات كأس الأمم الأفريقية

يستضيف منتخب مصر نظيره الأوغندي في التاسعة مساء باستاد القاهرة الدولي، في الجولة الثالثة للمجموعة الأولى لدور المجموعات و تقام مباراة كرة القدم بين منتخبي زيمبابوي والكونغو الديمقراطية في التاسعة مساءً باستاد الدفاع الجوي لدور المجموعات في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل.