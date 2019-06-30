يبدأ الفنان محمد صبحي الموسم الثالث لمسرحية "خيبتنا" بدءً من يوم 25 يوليو على مسرح مدينة سنبل، ويسبقها عرض يوم 12 يوليو بناءً على طلب الجمهور.

مسرحية "خيبتنا" تتناول ما حدث ويحدث على الساحة العربية والعالمية وتأثير التقدم العلمي في علم الجينات والاستنساخ على المواطنين بالعالم العربي والأمريكي، وتدور المسرحية في قالب كوميدي غنائي استعراضي يجسد فيها الفنان محمد صبحي شخصية الدكتور "يائس" العالم في علم الجينات.

مسرحية "خيبتنا" من تأليف وإخراج وبطولة الفنان محمد صبحي، وبطولة سماح، ندى ماهر، سميرة عبدالعزيز، بوسي الهواري وميرنا زكرى وعبير فاروق والفنان القدير شوقي طنطاوى والوجد الجديد حازم القاضي.