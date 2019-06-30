تسجيل الدخول

أحدث الأخبار

ضبط 834 كيلو لحوم فاسدة في نبروه ومنية النصر بالدقهلية

ضبط 834 كيلو لحوم فاسدة في نبروه ومنية النصر بالدقهلية

الأرصاد تعلن استقرار حالة الجو خلال الـ48 ساعة المقبلة

الأرصاد تعلن استقرار حالة الجو خلال الـ48 ساعة المقبلة

لجنة تلقي طلبات الترشح بالتجديد النصفي للأطباء تغلق أبوابها اليوم

لجنة تلقي طلبات الترشح بالتجديد النصفي للأطباء تغلق أبوابها اليوم

بالصور| إدارة الجوازات تفتح أبواب مقرها الجديد في العباسية غدا

بالصور| إدارة الجوازات تفتح أبواب مقرها الجديد في العباسية غدا

عاجل| البحرين تلغي سحب جنسية 92 مواطنا اتهموا بتشكيل حزب لصالح إيران

عاجل| البحرين تلغي سحب جنسية 92 مواطنا اتهموا بتشكيل حزب لصالح إيران

حظ أبراج لاعبي المنتخب اليوم: تميز تريزيجيه وإنجاز جديد لـ محمد صلاح

حظ أبراج لاعبي المنتخب اليوم: تميز تريزيجيه وإنجاز جديد لـ محمد صلاح

اختيارات الوطن

"الأرصاد" توجه نصائح للمتجهين إلى الاستاد لحضور مباراة مصر وأوغندا

"الأرصاد" توجه نصائح للمتجهين إلى الاستاد لحضور مباراة مصر وأوغندا

تفتح أبوابها مجانا اليوم.. أبرز الحدائق والمنتزهات في القاهرة

تفتح أبوابها مجانا اليوم.. أبرز الحدائق والمنتزهات في القاهرة

التكنولوجيا تدمر صناعة «البراويز»: راحت عليك يا عم «مصطفى»

التكنولوجيا تدمر صناعة «البراويز»: راحت عليك يا عم «مصطفى»

ترويض «سرطان الثدى».. المرض الخبيث تحت حصار المبادرة الرئاسية للكشف المبكر والعلاج

ترويض «سرطان الثدى».. المرض الخبيث تحت حصار المبادرة الرئاسية للكشف المبكر والعلاج

الاسم وحده لا يكفى: المحل يبان من صورة صاحبه

الاسم وحده لا يكفى: المحل يبان من صورة صاحبه

شهد لقاء ترامب وكيم.. تاريخ "خط الترسيم" في مواجهات واشنطن وبيونج يانج

شهد لقاء ترامب وكيم.. تاريخ "خط الترسيم" في مواجهات واشنطن وبيونج يانج

الأكثر قراءة

عاجل