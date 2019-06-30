استقبل اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط، بمكتبه اليوم، أسرة الشهيد البطل النقيب "مصطفى محمد عثمان" بقطاع الأمن المركزي والذي استشهد أثناء تصديه للهجوم الإرهابي الذي استهدف بعض الأكمنة الأمنية بالعريش بشمال سيناء وأسفر عن استشهاد وإصابة بعض من رجال الشرطة البواسل.

وقال المحافظ، إن الشهيد البطل قدم أغلى ما يملك وهي نفسه من أجل هذا الوطن، لافتا إلى أن مصر شعبًا جيشًا وشرطة وحكومة تقدر تضحيات أبنائها المخلصين ولا تنسى ما قدموه من بطولات وتضحيات فداءً لهذا الوطن العزيز.

وتابع أن مصر تقف دائما بجوار أسر الشهداء وتقدم لهم الرعاية كواجب واعتزاز وطني، منوهًا أن القيادة السياسية تولي اهتماما كبيرا بتكريم ورعاية أسر الشهداء والمصابين.

وكرم المحافظ، أسرة الشهيد ومنحهم وسام المحافظة تقديرًا لدوره ونضاله وشجاعته في الدفاع عن أمن واستقرار الوطن والمواطنين، داعيا المولى عز وجل بأن يتغمد الله كافة شهدائنا الأبرار بواسع رحمته وأن يمن على أسرهم بنعمة الصبر والسلوان.