تستضيف كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، ماريا فيرناندا جارسيس، رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة، لإلقاء محاضرة بعنوان "العمل المتعدد الأطراف في عالم متغير"، وذلك يوم الخميس الموافق 4 يوليو في تمام الساعة 11.30 ظهرًا، بمبنى الكلية.

وأوضح الدكتور محمود السعيد، عميد الكلية، أن المحاضرة ستتناول الأوضاع العالمية المعاصرة، والأداء الأممي، ومواقف هيئة الأمم تجاه القضايا الدولية المتعددة.

وأشار إلى أن تتناول المحاضرة ستشمل كذلك، الحديث عن العمل المتعدد الأطراف في العالم المعاصر، ومواقف الجمعية العامة وهيئة الأمم إزاء القضايا الدولية السياسية والاقتصادية المعاصرة.