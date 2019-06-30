قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة "الشروق"، إن ثورة 30 يونيو أنهت حلم تنظيم الإخوان للسيطرة على المنطقة العربية بدعم غربي واضح.

وأضاف، خلال حديثه ببرنامج "حديث المساء"، عبر شاشة "MBC مصر"، أن الرئيس التركي رجب أردوغان عندما زار مصر في عام 2012، طالب قيادات جماعة الإخوان الإرهابية بالتمسك بالنهج العلماني، للمزيد من التقارب مع القوى السياسية الأخرى.

وتابع: أن أردوغان كان يكذب ويتبع سياسة "التقية"، مؤكدًا أن الأخيرة جزء كبير من عقيدة الإسلام السياسي، وقال: "اكتشفنا بعدها أن أردوغان إخواني أكثر من أعضاء الجماعة".

وأردف: أنه بعدما أطاح الشعب المصري بالجماعة الإرهابية، عُلقت عضوية مصر من الاتحاد الأفريقي، كما فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات ضد مصر، كما اتخذ الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما موقفًا مناهضًا من الثورة المصرية، بالإضافة إلى طمع العديد من الدول الأفريقية مثل أثيوبيا وجنوب أفريقيا، في قيادة القارة بدلًا من مصر.

وأشار إلى أن مصر استعادت جزءً كبيرًا من العلاقات الخارجية مع مختلف الدول في العام الأول لثورة يونيو، إلى جانب توطيد العلاقات مع روسيا والصين والإمارات والسعودية وهي الدول التي وقفت إلى جانب مصر.

وختم حسين كلامه قائلا: "علاقات مصر الخارجية ازدهرت عقب ثورة 30 يونيو، وهو عكس الحال في تركيا، التي تعاني كثيرًا في هذا الملف، وهو ما أغضب أردوغان كثيرًا، حيث استضافت مصر عددًا كبيرًا من القمم العالمية الكبرى".